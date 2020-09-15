蔡男車上還有一名女性友人，不顧友人想逃之夭夭，還是難逃法網。（民眾提供／盧金足台中傳真）

兩名員警在背負11公斤重裝備，追逐約200公尺後，在西屯區朝富路一處旁停車場內，將該名男子攔下。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局市政派出所員警14日深夜巡邏勤務，見一輛開著賓士跑車的駕駛人違規紅燈迴轉，23歲蔡姓駕駛人下車後，竟假意配合受檢，隨後立即拔腿狂奔，警方見狀尾隨在後，兩名員警背負11公斤重裝備，仍然身手敏捷追逐約200公尺後該名男子攔下，查證身分竟違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等案的通緝犯，當時蔡男車上還有一名女性友人，不顧友人想逃之夭夭，還是栽在警方手裡。

昨晚深夜11時，市政派出所員警在西屯區市政北二路與河南路口，發現蔡姓駕駛人違規紅燈迴轉，在河南路將該車攔停，於盤查駕駛人身分時，蔡男下車後假意配合受檢，但隨後立即拔腿狂奔，警方見狀尾隨在後，兩名員警背負11公斤重的裝備，奮力追逐約200公尺後，在西屯區朝富路一處旁停車場內，將該名男子攔下。

警方查驗身份，發現蔡男目前為台南地檢所發布違反槍砲彈刀條例及高雄地檢所發布的毀棄損壞通緝犯，全案經人別確認無誤後移送地檢署偵辦。

市政派出所表示，兩名執勤員警身上佩備包括防彈衣、佩槍、辣椒水、警棍等重達11公斤的裝備，蔡男年輕體力好，以為可以快速落跑，連車上女性友人都不顧，但員警見交通違規者，竟心虛要落跑查覺有異，馬上英勇追捕，兩名員警跑得氣喘噓噓，身負重裝備以跑百米的速度，完成人犯逮捕任務。

(中時 )