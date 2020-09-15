下波鋒面周六(19日)接近，周六晚間到周日(20日)通過台灣，北部東半部轉涼下雨，菲律賓東南方的擾動有機會在周三、周四 (16、17日)在南海發展成熱帶性低氣壓或今年第11號颱風「紅霞」，屆時颱風會不會與鋒面產生共伴效應，為台灣帶來強風、致災性降雨？氣象達人彭啟明表示，如果稍微不照預報的劇本走，提早或較慢一些是有可能的。

彭啟明在臉書撰稿，周六(19日)鋒面南下接近台灣，預計周六下半天到周日(20日)影響台灣，除了午後雷陣雨發展旺盛，鋒面內的不穩定也會導致較大降雨，主要影響北部、東半部，尤其要小心中小尺度對流系統在鋒面內部發展起來，帶來瞬間強降雨。

彭啟明表示，菲律賓東方海面上的東風波擾動發展，將在今明(16日)兩天進入南海，配合西南季風強度明顯增強，周三或周四(16、17日)可能在南海發展成熱帶性低氣壓或是「紅霞」颱風，往越南移動，對台灣沒有直接影響，但很外圍的水氣可能在周三(16日)、周四(17日)接近，為恆春半島到台東帶來短暫陣雨。

彭啟明表示，南海的熱低壓或颱風，是否會與鋒面產生交互作用，也就是「共伴效應」？預報顯示，颱風發展較快速，預計周五接近越南，強度也減弱，位置距離台灣頗遠，而鋒面系統周六(19日)下半天才接近台灣，颱風環流和鋒面並未有機會交會，還不需要擔心，但仍要留意預報是否有變動空間，如果稍微不照預報的劇本走，提早或較慢一些都仍一定程度的可能性。

(中時新聞網)