一連串規模龐大的企業併購消息，以及新冠肺炎疫苖研發取得進展的跡象提振投資人信心，周一華爾街股市勁揚，道瓊指數大漲逾300點，那斯達克強彈近2%。

周一收盤，道瓊工業指數漲327.69點或1.18%，為27,993.33點。標普500指數漲42.57點或1.27%，為3,383.54點。那斯達克指數漲203.11點或1.87%，為11,056.65點。

標普500指數11大類股全面收高，房地產股漲2.16%、科技股漲2.07%表現最佳。

藥廠阿斯利康研發的新冠狀病毒疫苗恢復在英國的臨床試驗，此款與牛津大學合作開發的療法，被視為是全球進展最快的候選疫苗之一。

輝瑞和其合作夥伴德國生技公司BioNTech提議將研發中的新冠疫苗第三階段臨床試驗規模擴大到約4.4萬人參與，以及輝瑞執行長表示，可望在10月底前獲得疫苖試驗的關鍵數據，如果證明疫苗是安全有效的，或許今年底以前就能在美國出貨。輝瑞股價收漲2.6%。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「市場喜歡何與疫苖有關的消息，因為這是當前最終的解決方案，未來我們將看到越來越多相關的頭條新聞」。他並表示，併購相關題材亦為市場帶來提振，科技股表現良好，但價值型股票也表現亮眼，顯示投資人可能繼續買進價值股。

輝達（Nvidia）跳漲5.8%，是帶動標普500指數與那斯達克指數上揚的主力之一。該公司宣布將以最高400億美元，向日本軟銀集團收購英國晶片設計公司安謀（ARM），該交易料將重塑全球半導體產業版圖。受輝達大漲帶動，費城半導體指數上漲2.1%，超微、美光、思佳訊均走高。

雲端服務公司甲骨文上漲4.3%，因中國科技公司字節跳動拒絕微軟全面收購抖音美國業務的提案，轉而選擇甲骨文做為抖音美國業務的科技合作夥伴。

生技公司Seattle Genetics飆升14.55%，因默克宣布將斥資10億美元入股，以共同開發與銷售其癌症藥物。吉利德科學宣布將以210億美元予以收購，Immunomedics股價飆升97.99%，收在83.65美元。

秋季新品發表會題材發酵，蘋果大漲3%，收在115.36美元，市值重返2兆美元大關。特斯拉大漲12.6%，從上周的重挫強勁反彈。在確定未被納入標普500指數後，9月以來特斯拉股價已下跌逾15%。

美國聯準會將在本周召開11月3日總統大選前最後一次政策會議，將成為市場關注的新焦點。

(時報資訊)