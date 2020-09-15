身兼民眾黨員的台北農產公司祕書董德堉，遭爆天天請假4小時，1年請假多達61天，雖查無不法，但北農等四大公司增訂人事規章，要求公出者須詳細填報人事時地物等細節並獲主管同意，否則視為曠職，最重開除，遭戲稱「董德堉條款」。不過事情爆發後，柯文哲卻完全切割甚至大酸，加上董德堉背鍋已非首次，據傳他一心求去，已向北農請辭，並退出所有民眾黨的內部群組。

據《上報》報導，董德堉2014年就陪著柯文哲打選戰，進入台北市府後，因選舉活動花了800萬元，還承包給柯文哲的黑名單「卡神」楊蕙如，柯大怒，董也因此請辭，當時就盛傳董是幫別人背鍋。2017年柯再找董到北農當機要秘書，2018年台北市長選舉，董也擔任相當重要的角色。

去年台北市議員汪志冰拿出2張名片質疑，董德堉同時兼任北農機要秘書及民眾黨組織部召集人，柯文哲馬上切割稱不知情。董無奈向友人透露，柯其實都知道，但卻說名片是「偷印的」，感到相當受傷。之後董德堉又遭指請公假外出，柯文哲當時酸說「操盤也沒那麼認真，我才不相信」。

9月16日台北市議會即將開議，就怕「黨政不分」再成質詢焦點，柯文哲日前要求董德堉請辭，打算安排他到民眾黨部，但傳董不滿柯屢次切割，只要遇到壓力就翻臉不認帳，已退出所有民眾黨群組，而北農董事長黃向羣也證實，董擔心公出事件給公司帶來困擾，8月底請辭，9月已沒上班。

不過，民眾黨人士指出，董真正離職原因是對柯文哲「心灰意冷」，不想再幫他了，盡心為黨推動業務難免占用上班時間，哪件不是蔡壁如指派？不是為黨？但只要一出事柯就翻臉切割，該人士也直呼「老大沒有這樣當的啦！」

(中時新聞網)