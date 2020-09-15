內政部預定明年上半年試辦小規模新式晶片身分證換發，東元電機2月取得數位身分證標案，但負責執行卡片部分製作的東元捷德遭競爭對手指控而鬧進公共工程委員會，現又傳出該公司遭指未獲得Intergraf認證，檢舉信件還直接寄給內政部長徐國勇。針對指控，東元捷德回應，東元捷德從未稱取得Intergraf ISO14298認證，當初以EMV及ISO27001兩項認證，符合政府標案其中兩項投標資格規範，未涉任何不法。

據《鏡週刊》報導，內政部及檢調等單位近來收到一封檢舉信，指控得標我國數位晶片身分證的東元集團，並未獲得Intergraf認證，信件還直接寄給內政部長徐國勇。對此，東元捷德表示，完全符合規定，未涉任何不法，當初以EMV及ISO27001兩項認證，符合政府標案其中兩項投標資格規範。

另外，據《工商時報》報導，東元捷德得知，對手以東元捷德非Intergraf聯盟簽發的山寨證書投標指控後，在6月4日晚間發聲明表示，捷德從未稱擁有Intergraf的ISO14298認證，數位身分證系統建置招標案的資格必要條件，是四項中要符合兩項，東元捷德提出的兩項不包括ISO14298。

當時東元捷德也指出，有業者向工程會提出申訴，工程會目前已接近結案，不希望有任何蓄意誤導決議認定事實的情事產生，如有任何毀損信譽之指控或報導，都將提出告訴。

內政部戶政司長張琬宜今天則表示，本案由中央印製說明，因為內政部的窗口是中印，至於東元等資格問題，是由中印處理，包括空白卡等招標採購皆由中印負責，內政部有交待中印，要對Intergraf的函件妥為查明了解。至於內政部長徐國勇也收到信函，張琬宜說，徐國勇認為，這件事就是要秉公來辦理。

內政部針對將來數位身分證收費數額正進行法規預告作業，先前也表示將來第一次領數位身分證將免費換發，不收取費用，後續若遺失或再換發才會收取費用。至於現行國民身分證之換補領費用，仍維持換領50元、補領200元、並未調升。

(中時新聞網)