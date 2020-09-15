「國民女神」陳妍希和大陸小生陳曉2016年結婚，育有3歲兒子「小星星」，由於夫妻倆對家庭生活低調，也因此讓一家3口的日常很受關注，不過陳妍希昨（14日）則難得在社群網站曬兒，透露小星星上學了，她噴母愛直呼：「穿制服好可愛」。

陳妍希昨罕見曬小星星，並發文寫下：「第一天到學校上學」，只見3歲的小星星穿著紅上衣、黑褲的制服，腳穿黑襪、黑皮鞋，小大人的上課穿搭，讓陳妍希噴母愛直呼：「穿制服好可愛」。

陳妍希錄下兒子走路的模樣，小星星走路搖晃、兩條小肉腿超可愛，儘管小星星沒有露出正臉，短短幾秒的影片依舊萌度爆表，男星張書豪看了也直呼：「好Q呀」。

其實，陳妍希平時在家就會教兒子學英文，她還誇小星星創造力無限，字裡行間滿是媽媽經，今年適逢疫情，陳妍希多了不少和家人相處時間，而她日前也透露想拚2胎，陳妍希表示第2胎一直都在夫妻倆的計畫之中「能有弟弟或妹妹陪星星當然是很棒的事」，也讓外界期待陳妍希早日宣布懷孕的好消息。

(中時新聞網)