控冷處理！ 前女友：向陳菊陳情 丁允恭僅獲「告誡」

國民黨台北市議員鍾沛君日前因評論「誰讓丁允恭藉勢借端」，遭監察院長辦公室主任陳瓊華怒轟「不要拿天災當舞台」。鍾沛君加碼反擊，爆料當年高雄市政府壓新聞的手法。對此，國民黨立委葉毓蘭譏諷，當時高雄正在水深火熱之中，花媽帶著4000萬的善款去熊本，當然市長會送上花媽很貴的生日蛋糕！這個生日趴為什麼當年沒有發新聞？因為花媽當初在高雄的負評形象，是揮之不去的夢魘。直到最大的攪屎棍出現了，才知那時的高市府原來如此臭不可聞！

鍾沛君14日在臉書指出，時間回到2016年，為期3天的賑災考察出訪，她從得知道隨行採訪開始，一直聯繫時任新聞局長的丁允恭，但都只得到跳針式回應，最後只好和攝影在完全不知道具體採訪行程下就登機去採訪了。

鍾沛君更表示，兩人在擔心新聞版面會開天窗下終於採訪完了，等到她和攝影可以安心吃飯時，「突然全場熄燈，忽然眾人齊聲高唱生日快樂，一個鋪上百顆紅豔豔草莓、陳菊畫像的豪華蛋糕被推出來，台上髮色斑白的蒲島知事，突顯壽星陳菊的神采奕奕」。

鍾強調，「既然現在已貴為監察院長辦公室主任的陳前處長要考古，那就談談，誰在熊本賑災出訪大肆慶生，還不准記者發新聞」。對於鍾沛君的指控，陳瓊華本還有在臉書回擊，但不知為何最後又刪文。

葉毓蘭在臉書發文表示，鍾沛君日前的現身說法，本來只想印證年輕的Y記者被新聞局長臨幸凌辱的難言之痛，只因提起看過花媽護恭的臉，就招來陳院長辦公室主任的陳瓊華的炮轟，暗批鍾沛君當年態度不佳，雞蛋挑股投等等。當然沛君就順勢把熊本市長在城破路段天雨時，為花媽辦的生日趴和盤托出。

葉毓蘭譏諷，這個生日趴，給足花媽面子，讓花媽又驚又喜。但這個生日趴為什麼當年沒有發新聞，要做新聞封鎖？完全是因為當時花媽最大的負評，莫過於水災睡覺，颱風歡唱，這種人民受災、市長睡覺歡唱，防災指揮中心無人坐鎮的形象，是花媽揮之不去的夢魘。

葉毓蘭直言，沒想到這樁事，居然是被陳瓊華挑出來講。可知，2016年熊本大地震時，花媽可是帶了4000萬的捐款去熊本，而那時，高雄才經過氣爆不久，全台捐了45億善款給災民與重建，但是其中有不少是拿來聘律師和災民打官司，並沒有花在災民身上。

葉毓蘭感嘆，在高雄災民的國賠案，尤其是小林村的災民，還被高雄市政府壓著打時，花媽帶著4000萬的善款去熊本，當然市長會送上花媽生日蛋糕，這可是好貴的生日蛋糕！

葉毓蘭更表示，家母生前常用一句台灣俚語告誡我不要輕舉妄動：屎坑母湯喇（糞坑不要翻攪），否則會臭氣沖天。最大的攪屎棍出現了，那時的高雄市府原來如此臭不可聞！就如同臉書粉專《逆風的烏鴉》所說，「我不認為這件事對陳菊的權位有甚麼影響。」反正院長已經當上了，但他也認為「陳瓊華的作法，印證了一件事：就是陳菊的人馬已經不在意外界觀感，囂張跋扈到不需要思考危機處理問題，才會不假思索的這麼做。」

(中時新聞網)