07：56花蓮壽豐鄉規模3.0地震 最大震度花蓮3級 08:492020/09/15 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 07:56花蓮壽豐鄉規模3.0地震 最大震度花蓮3級。(中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今早07：56花蓮發生芮氏規模3.0地震，地震深度7.8公里，震央在花蓮縣政府南偏西方12.4公里，位於花蓮縣壽豐鄉，各地最大震度為花蓮縣3級。 鋒面與準「紅霞」颱風恐產生共伴效應？彭啟明：有可能 入秋最有感鋒面周末報到 2地區變天降溫 秋颱紅霞將生成 吳德榮曝未來路徑 (中時新聞網) #花蓮 #地震 #規模 #壽豐鄉 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情扯後腿 星宇航空創立來虧28億 21:312020/09/14 財經 火警頻傳 花蓮誓師防災 04:102020/09/15 地方新聞 美本周第一、第三大軟體業IPO 04:102020/09/15 全球財經 弘光妝品「美麗原鄉」服務計畫 活動中心變身SPA館 16:312020/09/14 新創意 雙北獵地建企業總部 規模最大上看萬坪 15:112020/09/14 財經 群益證券看本周指數區間12,500-12,900點 08:492020/09/14 財經 武界水壩釀2死2失蹤畫面曝光！車頭插入河床 露營處一片狼藉 11:302020/09/13 社會 創投公會新任理事長 邱德成 用4天閃電當選 04:102020/09/13 專題周報 配合新標 地方允送檢後才執法 04:102020/09/13 財經焦點 把脈金融趨勢－伊斯蘭債低波動 分享長線改革商機 04:102020/09/15 全球財經 生活熱門新聞 高鐵見熱褲妹趴男腿上外套蓋頭 他虧11字掀論戰 本尊怒嗆：犯法嗎？ - 生活 稱丁允恭關起門干她啥事 黃越綏：男渣女蠢令人作嘔 - 生活 少女心爆發 好市多驚見路人抱「巨無霸滋姆滋姆」姐妹尖叫：手刀買2隻 - 生活 網美照鏡面驚見露鳥裸男 她公開2人真實關係 - 生活 網美照驚見「裸男露鳥」否認炒作 網揭關鍵打臉證據：假到爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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