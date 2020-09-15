有網友直擊疑李晨高調為范冰冰示愛慶生。（圖／翻攝自娛樂圈博主微博）

范冰冰本月16日將過39歲生日，3年前她在慶生會上被男友李晨求婚成功，豈料隔年鬧出陰陽合約風波，范冰冰神隱多日，最後開罰約40億台幣，去年6月范冰冰和李晨黯然宣布分手。近日微博上卻傳出，有人在上海外灘用無人機高調替范冰冰慶生，幕後藏鏡人疑是李晨，兩人因此被傳世紀大復合。

范冰冰過去曾和李治廷等人傳緋聞，但她都沒正面回應，2015年她和李晨以一張合影，寫下「我們」，正式公開戀情，2017年9月范冰冰生日當天，李晨求婚成功，原傳聞兩人有意到國外舉行古堡婚禮，然隔年范冰冰被崔永元點名，爆出陰陽合約逃稅風波，范冰冰因此神隱百日，重創演藝事業。

2018年10月范冰冰打破沉默，發道歉信承諾會全力補繳罰款，李晨隨後也出聲，寫下：「甭管多難，咱們一起渡過去」，去年范冰冰卻突然宣布和李晨各走各路：「人的一生可能會經歷各種告別，在我們的相遇中收穫的愛和溫暖都化為了永恆的力量，感謝一路走來你所有的給予，支持和愛。謝謝未來還會有的關心和愛護。我們不再是我們，我們依然是我們。」

近日，有人在上海外灘看到李晨出沒，外灘上有人有無人機排列表演「我愛大黑牛」、「FBB」、「Happy Birthday」字樣，而大黑牛是李晨的暱稱，FBB則是范冰冰的名字縮寫，引來網友推測兩人是否復合，但也有人認為若是李晨的慶生示愛計畫，寫的應該是「我愛范冰冰」才對，真相有待兩人進一步說明。

(中時新聞網)