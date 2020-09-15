電競及PC需求維持高檔，曜越(3540)8月合併營收5.23億元，雖然月減12.1%，但年成長47.42%，曜越發布DistroCase 350P中直立式強化玻璃水道板機殼，目前已在台灣上市，為未來營運增添成長動能。

曜越產品為電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機箱，並以自有品牌Thermaltake行銷搶攻利基型電競玩家市場，由於搭上宅經濟電競及PC需求暢旺，曜越業績自第2季開始展現強勁成長力道，曜越自結7月稅前盈餘為1.05億元，稅後盈餘為8500萬元，單月每股盈餘為1.22元，累計前7月稅後盈餘為2.36億元，每股盈餘為3.54元。

就產品別來看，今年上半年電源供應器約佔營收40%到42%、電競機箱約佔35%到37%、散熱約佔15%、電競週邊和記憶體約佔8%。

曜越8月合併營收為5.23億元，月減12.1%，年成長47.42%，累計前8月合併營收為34.52億元，年成長27.31%。

曜越發布DistroCase 350P中直立式強化玻璃水道板機殼，水道板打造的機身提供完整水箱幫浦及水路設計。不僅帶給玩家們前所未有的視覺享受，兼具高階、創意性、多功能等多項特色的DistroCase 350P更增添另一種電腦DIY水冷組裝和RGB燈光呈現樂趣，全模組化的主體採用SPCC與PMMA材質製造的水道版，搭配曜越最新NeonMaker燈光編輯軟體，讓玩家發揮創意，編輯燈光效果，創作絕美又夢幻的水中燈光秀，全新曜越DistroCase 350P中直立式強化玻璃水道板機殼在台灣市場已上市。

曜越表示，目前客戶端看起來穩定，第3季業績會比第2季好。

(時報資訊)