為防止加利科技公司混充陸製非醫用口罩事件重演，中央疫情指揮中心祭出新制，要求國產醫用口罩業者逐片標示醫用（MD）及台灣製造（MIT），最快二週內上路。民進黨立委高嘉瑜直言，目前衛福部、經濟部等相關部會尚有多項不足之處，針對「建立防偽機制」、「政府應更積極查驗」、「全面檢討是否限制銷售包裝與要求清楚標示」、「緩衝期過長，宜縮減緩衝期」、「進口之口罩流向應公開」5大面向，政府仍須努力。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥8日在記者會宣布，未來將強制要求國產醫用口罩以鋼印標示醫用（MD）及台灣製造（MIT），新制最快2週內上路，以防範黑心口罩事件重演。莊指出，目前正在協調鋼印機具廠商，等生產排程確定後，才能確定加蓋鋼印口罩面市日期。

高嘉瑜昨日（14）在臉書發表《統一鋼印還不夠，政府還可以做更多》一文，提出「建立防偽機制」、「政府應更積極查驗」、「全面檢討是否限制銷售包裝與要求清楚標示」、「緩衝期過長，宜縮減緩衝期」、「進口之口罩流向應公開」5大建議，點名衛福部、經濟部等相關部會仍有待加強。

高嘉瑜表示，口罩統一鋼印規格仍無法阻止不肖廠商臨摹刻印，一般民眾無法辨識真偽，相關部會應盡速擬定建立防偽機制，讓民眾可以簡單辨別口罩真偽；目前除了藉由實名制購買口罩外，民眾還可以透過網路及實體店面購買，對於網路及實體店面販售之口罩，政府應主動積極稽查其是否合乎法律要求、有無偽造鋼印之情形，對於違法業者也應勿枉勿縱，讓民眾免於擔心買到品質低劣或者仿冒口罩；政府應盡速研議限制口罩外包裝不能以全透明塑膠包裝進行販售，同時，也應要求外包裝上應註明CNS檢驗標章、醫療器材字號等資訊，讓民眾可以透過外包裝上的相關資訊上網查詢分辨真偽，並應限制業者要將包裝密封，維護口罩品質。

不僅如此，高嘉瑜也指出，衛福部提供9月16日前國內合法生產之醫用口罩，未能依本次規定標示MIT鋼印者，三個月的緩衝期實在過長，難保不肖業者不會從中上下其手；經濟部國貿局要求無論是醫用或非醫用口罩，廠商從國外進口口罩，都必須上網申請輸入許可，然經濟部應公開這些資訊，讓民眾查詢並了解進口口罩流向，以此消除社會疑慮，讓不肖廠商無所遁形。

(中時新聞網)