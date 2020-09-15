武界壩13日因無預警放水，造成2個家庭共4人死亡悲劇。而倖存的盧妻，於事發當日曾向記者表示「不排除申請國賠」。而當時自行游上岸獲救的賴男，今日面對記者提問國賠一事，他僅低調回應「這個東西要之後才那個，現在不方便。」

昨（14）日，因這場意外痛失妻兒的賴男，重返事發現場招魂，一次就允杯，並順利的將妻小帶回。記者上前進一步詢問「是否會向台電申請國賠」？他則低調回應「這個東西之後才那個，現在不方便。」

而賴男的老丈人面對白髮人送黑髮人，他悲痛的表示「目前只想著將女兒的後事處理好，國賠事宜還未進一步想到這。待事情處理完畢後，後續再看要如何，再來尋法律途徑。」媒體追問是否不排除提申請國賠之事，他指出「還沒談到這階段」。

另一位幸運生還的盧妻，同樣也是丈夫及女兒雙雙罹難，她當時在車上就寢，幸運逃過一劫後，事發當日難掩悲痛向記者表示「為什麼莫名其妙放水，然後又沒有廣播通知？」她指出「不排除申請國賠」。

整起事件於13日清晨4時12分左右，武界壩6號閘門發生異常啟動，警示燈亮燈長達9分鐘，直至低水位警報聲響起，值班人員才發現有異常，但過了7分鐘之後，相關人員才開始應變措施，整個水閘門關上已是4時43分左右，放水時間已達將近30分鐘之久。南投地檢署也將值班的相關人員帶回偵查，檢調單位於昨日表示，值班人員在發覺閘門故障及後續通報，乃至示警環節都有明顯疏失，因此以10萬元交保。

(中時新聞網)