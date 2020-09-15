近日連串企業收購案和新冠病毒疫苗開發樂觀，帶動美股勁揚，周一4大指數集體勁揚，道瓊工業指數更反彈近328點。台股ADR表現最強勁屬聯電，漲5.19%，台積電也升2.13%。

科技股5巨頭漲跌互現，沒有妨礙大盤上升態勢，連串併購案包括輝達(NVIDIA)以400億美元併購軟銀旗下安謀(ARM)、字節跳動與甲骨文成技術夥伴暫保TikTok在美業務，吉利德(GILD)210億美元併購Immunomedics以擴大癌症治療版圖，均刺激投資人期待。

輝達大漲5.82%，收514.89美元，投資銀行富瑞(Jefferies)甚至已將輝達目標價由570美元調升至680美元。甲骨文聯手字節跳動，儘管仍須通過美國總統川普(Donald Trump)審查，股價仍有激勵效應，收漲4.32%。吉利德併購Immunomedics，預計今年第4季完成所有程序，前者漲2.22%，後者甚至暴漲97.99%、收83.65美元。

阿斯特捷利康在英國已恢復新冠疫苗測試，輝瑞也表示若得許可最快年底可讓疫苗問世，2者分別上漲0.54%、2.61%。

盤勢大好，專家卻提出警告。野村集團旗下股票交易部門Instinet執行董事卡佩雷里(Frank Cappelleri)說：「8月以來的科技股過度泡沫已經被抹消，但隨之而來的是清晰卻不詳的股市頂部模式。」斯巴達資本證券首席市場經濟學者卡迪約(Peter Cardillo)說：「周一大漲有部分原因是人們對疫苗重燃希望。但我認為情況正要逆轉。」

(中時新聞網)