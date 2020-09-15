已故藝人賀一航去年6月因大腸癌病逝，兒子曾治豪常常上節目談父親，一個月能賺5、6萬的通告費，但他擔心一直消費父親，婉拒許多節目也斷送財源，收入銳減到剩2、3萬，逼得他只得暫離演藝圈、改行賣衣服。

根據《鏡週刊》報導，曾治豪雖然有星二代和星光六班的光芒，在演藝圈發展卻不順遂，他灰心地在臉書透露心聲：「看來勢必要來找主業工作了，一直等機會跟消息，我的人生也就老了。」

他最近被民眾發現穿著輕便、現身台北五分埔整理衣物、招呼客人，顯然已經轉行服飾業，對此，曾治豪表示工作不穩，又不想靠女友贊助，決定到她的店打工，時薪約100元。

曾治豪曾在節目中透露，由於父親賀一航生前工作繁忙、鮮少回家，父子之間的關係一直很冷淡，坦言「恨了爸爸33年」，直到進入演藝圈，很多前輩跟他說爸爸的事情，才知道爸爸一直默默守護他，到處拜託人家多照顧兒子，父子關係才漸漸轉好，沒想到病魔卻在此時降臨，賀一航病逝前，曾拍拍他的背說：「兒子啊，謝謝你」，令曾治豪感傷不已。

(中時新聞網)