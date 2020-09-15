根據《費城問詢報》報導指出，溜馬有意禮聘丹托尼來接掌球隊兵符。《印地安納波利斯星報》隨即跟進報導，丹托尼對溜馬帥印非常有興趣，溜馬也有意高薪挖腳，雙方互拋眉頭。

火箭在西區季後賽次輪1比4不敵湖人，丹托尼也在日前決定部會接受火箭的續約。在火箭執教4個球季，丹托尼戰績217勝、101敗，勝率高達68.2%，這段時間內只有暴龍的勝率（69.5%）比他高，而且這4個賽季，丹托尼帶領球隊3次晉級西區四強，1次闖進西區決賽。

溜馬最近幾年都是東區強權，本季例行賽45勝28敗，排名東區第四，季後賽首輪遭到熱火直落四橫掃出局，球隊立刻拔掉麥克米蘭的烏紗帽。

丹托尼表態，如果他改接其他球隊教頭職務的話，不會改變執教風格，這也意味著，如果丹托尼入主溜馬的話，那麼溜馬也將從防守至上理念轉而成為一支跑轟攻擊風格的球隊。此外，有消息透露，76人隊也對丹托尼有興趣，丹托尼炙手可熱。

(中時 )