中國駐印度大使館網站15日發布消息，大使孫衛東就近期媒體詢及中印外長雙邊會見發表談話指出，中印是夥伴而不是對手，是機遇而不是威脅。關於下一步發展，兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增強邊境地區的和平安寧。這個解決思路是非常明確的。

孫衛東表示，今年涉邊事件發生以來，如何正確把握中印關係的發展方向更顯重要。兩國領導人曾達成一系列重要共識，其中的一個基本判斷就是：中印是夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅。因此，中印要和平，不要衝突；要合作共贏，不要零和博弈；要信任，不要猜忌；中印關係要前進，不要後退。這是推動兩國關係重回正軌的正確方向。

孫衛東強調，此次中印外長會晤達成五點共識，包括堅持兩國領導人共識、緩和現地事態、維護邊境地區和平與安寧、保持外交溝通暢通、加快完成建立新的信任措施，是雙方朝著正確方向邁進的重要步驟，將為緩解邊境局勢、推進雙邊關係發展提供政治動力。

孫衛東注意到，印度輿論對五點共識總體評價積極，認為雙方都展示了解決邊境事態的政治意願。他希望並相信，只要雙方認真落實兩國外長達成的共識並貫徹到一線部隊，堅持對話談判的正確途徑，雙方就能找到克服當前困難的辦法。

至於雙邊外長會見的影響，孫衛東稱，正如中國國務委員兼外長王毅在會見所說，中印作為兩個相鄰大國，存在一些分歧是正常的，但要把分歧放在雙邊關係的適當位置，關鍵是要堅持兩國領導人關於中印不是競爭對手、而是合作夥伴，互不構成威脅、互為發展機遇的戰略共識。中印關係現在又走到一個十字路口。我們面臨的挑戰是戰勝疫情、復甦經濟、改善民生，需要的是合作而不是對抗，是互信而不是猜忌。越是困難的時候，越要把大局穩固好，把互信維護好。只要雙方牢牢把握住中印關係的正確方向，在以往基礎上繼續朝前走，就沒有過不去的坎，也沒有克服不了的難關。

孫衛東指出，近期印度相關政府部門發表聲明，稱印方部隊在班公湖以南地區對中方採取了「先發制人」措施，這充分證明了現地存在非法越線並單方面改變邊境地區現狀的行為。印媒還援引政府消息披露印軍兩次開槍，1975年以來兩國邊境的平靜首次被槍聲打破。鑒此，王毅在會見中強調，當務之急是立即停止開槍挑釁等違反承諾的危險行為，撤回所有越線人員和裝備，盡快脫離接觸，推動局勢緩和降溫。中方支援雙方邊防部隊加強現地對話，解決具體問題，也願通過外交和軍事管道同印方保持溝通。

(中時 )