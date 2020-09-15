火箭季後賽出局之後又面臨困境，去年他們被保羅(Chris Paul)卡住薪資，硬賣給雷霆換來韋斯布魯克(Russell Westbrook)，為此還送出兩支首輪籤。現在總管莫瑞(Daryl Morey)要如何處理韋斯布魯克？

HoopsHype引述東區一位球探的看法：「火箭情況很糟。他們有兩個合計8000萬美元的球星，動彈不得而且卡死在小球陣容，如果是我就會換掉總管與總教練。」

總教練丹托尼(Mike D'Antoni)確定離去，但總管莫瑞據說深得老闆寵信，不會那麼容易被換掉。哈登說：「我感覺還差一塊拼圖，我們只能試著找出方法，拿到能配合我和Russ(韋斯布魯克)的最後一塊拼圖。」

這次的季後賽可以看出韋斯布魯克不是一個無球進攻者，他手上沒球的時候湖人甚至懶得去守他。籃球作家歐康納(Kevin O'Connor)指出，哈登過去在雷霆是「接了就投」(catch-and-shoot)的高手，所以那時候才能跟韋斯布魯克配合無間，現在兩人都需要大量持球反而效能降低。

然而火箭薪資將要超過上限，只能透過交易補強。HoopsHype引述另一位東區總管的話：「若是我就不會動哈登，他還很厲害。我認為原陣容可再拚1年，但如果韋斯布魯克賣得掉，就把他賣掉。」

(中時新聞網)