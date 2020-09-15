Holo＋FACE中友旗艦店一開幕，預約爆滿，現在預約還要等兩周到一個月。（馮惠宜攝）

自媒體時代來臨，加上政府將啟動身份證換照，催生出整合體驗服務的攝影沙龍，比照韓國精緻證件照概念提供明星級「沙龍式的攝影完美體驗」，從個人專屬專業妝髮、服裝造型搭配、高規格專業攝影、一對一客製精修照片打造一條龍式服務，讓消費者可以享受明星級的高品質攝影服務。

Holo＋FACE是第一個將韓國精緻證件照概念引進台灣的攝影館，為目前業界最大的韓式證件照攝影館。Holo取自Hologram「全息圖」 意寓以最好的技術，呈現平面照中的立體感。Holo＋FACE自2018年10月於台北東區商圈成立第一間台北仁愛門市，2020年5月拓展至板橋環球店，9月初正式跨過大甲溪設置中友旗艦店，全店採預約制，一開幕預約已滿到月底。

中友旗艦店有120坪含6座攝影棚，更首度與Bonny＆Read飾品合作，現場提供拍照客人搭配拍照使用，還可以現場選購。此外，更獨家導入Holo Cafe概念咖啡館，與台中網紅名店合作，供應招牌鏡面蛋糕、馬卡龍等糕點，搭配Oklao精品莊園咖啡，讓顧客等待修圖期間享受味蕾滿足。

另外，中友旗旗艦店更設有Holo SPA館，讓客人也能在現場進行牙齒美白、按摩等服務，採用Tokuyo完美按摩椅，從頭頂放鬆到腳底。

(中時 )