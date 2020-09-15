「台芭線」專屬飲料瓶身結合易開罐鐵蓋和塑膠瓶身，頂部再覆 以鋁箔封膜。（圖／好喜堂）

為區隔市場並強化商品競爭力，更為日後打「國際盃」儲備戰力， 手搖茶品牌「好喜堂HUNNY TEA」請到「國際廚界台灣之光」江振誠 跨刀設計一款全新台灣味茶飲，除是江振誠首次為飯店餐廳以外的產業設計商品，名為「台 芭線」的新品預計9月29日問世開賣，創下連鎖茶飲業「請名廚助拳」先例。

好喜堂請江振誠設計的台灣味飲品，從風味到包裝設計，皆由江振誠發想與主導，專屬飲料瓶身結合易開罐鐵蓋和塑膠瓶身，頂部再覆 以鋁箔封膜，瓶身有紅、白、綠三個螢光色塊，除營造出吸睛的年輕 感，也隱喻杯中飲品風味。

江振誠對本報表示，為茶飲品牌設計茶飲，是希望讓年輕人知道， 能代表台灣飲料味道的不只是珍奶，並能喝到有質感的飲料。他說，年輕人經濟能力有限，也許吃不起米其林餐廳或自己主持的RAW餐廳，但仍可以喝到一杯很潮、很食尚，且有「台灣味」的手搖飲。

江振誠設計的「台芭線」是選出三款民國50年代到70年代最暢銷的飲料，是每個台灣人一嚐到，就一定會湧現從小到大回憶的經典。江振誠希望具有時代意義的『台灣味』，能經過「重塑」的呈現方式，與現在對台灣傳統文化和記憶較陌生的年輕人，重新產生連結。

向來被視為平價象徵的手搖飲，在江振誠主廚親自監督的專屬設計下，也蛻變出質感和潮流的嶄新設計！以三款經典飲料包裝為靈感，延續「三種味道、三種材質、三種形狀」的概念，整體明亮繽紛。而向來注重綠色環保議題的江振誠，堅持採用穩固的PET材質，因此容器可重複利用，加上俐落又吸睛的設計，相當具有保存和收藏價值。

「好喜堂」是潤湖茶飲料股份有限公司投資設立的手搖茶飲品牌， 股東成員包括有茶廠、茶飲連鎖與廣告行銷人，資本額約800萬元， 2019年6月在台北大直開出第一家街邊店，10月進駐信義區新光A4館 開二店。

品牌不走浮誇路線，標榜以真材實料與客人搏感情，如「純茶系列 」強調茶質會回甘；「奶茶系列」的鮮奶來自花蓮吉蒸牧場秀姑巒低 溫殺菌鮮奶；「奶蓋系列」則會將米其林星廚愛用的法國頂級艾許（ Echire）奶油融入到泡沬中。

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