國民黨副祕書長李彥秀，被點名參選2022台北市長。（資料照／趙婉淳攝）

2022台北市長選舉，國民黨台北市議員羅智強表態參選，立委蔣萬安呼聲高，但他仍未鬆口，強調目前仍以立法院為主，韓國瑜動向為何也引發關注。媒體針對國民黨台北市長人選進行民意調查，名單中驚見國民黨副秘書長李彥秀。

2020立委選舉，李彥秀敗給民進黨高嘉瑜，針對參選2022台北市長一事，當時李彥秀辦公室主任回應，她受國民黨長期栽培，也曾在黨團歷練不同角色，如今黨政面臨改革重要時刻，無論黨有任何工作、任務或需要任何協助，絕不推卻，並願接受國民黨交付的一切工作或任務，若有需要出征絕不怯戰，若有更合適的人選，也不排除抬轎。

根據《聯合報》民調，國民黨被點名的人選最看好誰？截至今（15）日上午9時，共有453人投票，67%認為羅智強會成為黑馬；24%投給國民黨新星蔣萬安，而有5%的人投給韓國瑜，2%選擇李彥秀，盼成為第一位女性台北市長，另有1%沒想法、還沒決定。

雖日前民調指出，蔣萬安、羅智強在黨內的支持度分別為42.5%、12.5%，相差30個百分點，但資深媒體人韋安斷言，「羅智強有可能成為2022最大的黑馬」。《網路溫度計》則透過大數據調查，在網路聲量方面，羅智強（57萬781筆）幾乎是蔣萬安（9萬2544筆）的6倍，主要是因羅智強光個人臉書就有110萬粉絲數，而蔣萬安僅有26萬粉絲，雙方「空戰」實力差距相當大。

(中時新聞網)