被舊金山巨人隊釋出4天後，「功夫熊貓」山多沃（Pablo Sandoval）就找到新東家。據《大聯盟官網》報導，他已和勇士隊簽下小聯盟合約，目前加入勇士隊訓練基地練球，準備在球季最後2周伺機登上大聯盟擔任替補球員。

現年34歲的山多沃在巨人隊成名，手上有2010年、12年、14年3枚世界大賽冠軍戒，2012年更拿下世界大賽MVP。圓滾身材是其註冊商標，加上逗趣的風格，頗受球迷歡迎。後來被紅襪隊高薪網羅，惟表現欠佳，2017年球季中重返巨人隊。

去年山多沃表現回春，繳出打擊率2成68，全壘打14支、打點68分的成績；但今年打擊率只有2成20，加上1轟、6打點，球團對他感到失望，日前決定將其釋出。

勇士隊的戰績在國家聯盟東區領先，進季後賽應該不是問題，以目前的打線來看也不需要山多沃助拳。不過儘可能加強板凳深度也沒什麼不好，因此給了功夫熊貓重返大聯盟的機會，就看他自己能否把握了。

(中時 )