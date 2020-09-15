高雄前鎮區11日發生乙烯外洩，市府將矛頭對準華運等4家廠商3條輸送管線，要求進行持壓測試，希望在40小時內找出洩漏點，然而據了解，業者14日晚間開始灌入液態氮試漏，今日清晨3條管線壓力保持每平方公分35公斤已超過4小時，顯示並無洩漏。換句話說，引發軒然大波的乙烯究竟來自何方，未來很可能變成市府、業者各說各話的羅生門。

高市經發局則低調表示，一切交由新聞局統一發言，現在還在繼續查漏，怎能確定有沒有問題，光測幾個小時可能沒辦法知道，也有可能是微量洩漏，會再開會請示專家意見作為參考。

前鎮原住民故事館附近測出乙烯外洩，市府宣稱應變快速，副市長林欽榮昨開檢討記者會，指出乙烯外洩管線全長約22公里長，主要跨越前鎮、小港、林園區，管線分署台氯、亞聚、台塑，由華運代管，管線內的乙烯已於13日全管排出，市府並要求廠商透過氮氣吹驅進行三管檢漏作業，增壓至使用壓力35kg／cm2，持續數小時持壓測試，希望在40小時內完成檢漏。

4家廠商昨晚開始進行持壓檢漏測試，且為求謹慎，直接打入液態氮測試，凌晨12點多台塑先完成測試，台氯、亞聚管線也於清晨3、4點分別完成，結果3條管線壓力均保持每平方公分35公斤、超過4個小時，這個壓力是平時正常輸送壓力的1.5至1.6倍左右，顯示管線並未發生洩漏。

這項結果讓市府與業者大感意外，若非這3條管線洩漏，代表乙烯外洩另有來源，業界人員更曾懷疑，按照當地水文狀況，真正的洩漏點可能不在市府設定的中山路側，而是更往西北方的凱旋四路，然而，市府昨天也再度前往凱旋路檢測，並未測出特殊讀值。

市府宣示捍衛市民安全，林欽榮昨在記者會上強調要依法究責，尤其點名華運倉儲，展現強勢作風，宛如當年北市府高調對付大巨蛋翻版，業界擔心即使持壓測試正常，市府仍會禁止管線送料，等於掐住石化業咽喉，眼看乙烯外洩源頭很可能變成一場羅生門，業者坦言「真正的麻煩現在才要開始」。

(中時 )