美股四大指數跳高，台股15日未受到帶動，加權指數在12,787.42點平盤附近，台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）股價走疲，壓抑加權指數往下震盪。

受到新冠肺炎疫苗研發有進展、科技業併購案激勵市場氣氛，美國四大指數9月14日全面跳高，由特斯拉等科技巨擘帶頭反彈。

道瓊工業平均指數9月14日上漲1.18％（327.69點）、收27,993.33點。那斯達克指數上漲1.87％（203.11點）、收11,056.65點，守住50日移動平均線。費城導體指數上漲2.12％（45.37點）、收2,181.75點，守住50日移動平均線。

元富投顧指出，距離美國11月3日總統大選，已經進入倒數計時，兩黨目前民調幾乎是五五波，因此，川普政府除了持續對中政策強硬外，能否在11月之前推出疫苗，最重要的是繼續保持經濟快速彈升，華爾街股市維持榮景，甚至道瓊挑戰30,000點，這些都讓選情有加分效果的方式。

美股雖然連兩周在高檔震盪，且科技股回檔，但應該很快可以穩定下來，再回到震盪趨堅走勢，台股同步在12,500～13,000區間震盪，類股輪漲格局。

(工商 )