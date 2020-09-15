蘇一峰提醒，失智會造成吞嚥能力的退化，吃飯非常危險！他曝一張震撼照片，婦人急救過程中，抽痰管的瓶子裡有一大堆食物。(圖擷自蘇一峰臉書)

當健保變賤保，不僅醫護血汗工作、病患也因此受苦！日前一位8旬失智老婦沒呼吸心跳送醫急診，醫護費了九牛二虎之力保住她一命，健保卻收不到500元，胸胸重症醫師蘇一峰一方面哀嘆，急症專業不值錢，也看出「賤保」下的盲點，家屬跟病患的急救選擇往往不一樣，他勸大家，在失智前記得先幫自己預立醫囑。

對健保制度變賤保有感，蘇一峰在臉書上發文分享案例提到，一位八十多歲失智的女性，在家自行吃飯後休息時被另一半發現失去意識。送到急診時已經沒有呼吸和心跳了。因為事發突然，另一半非常堅持要急救到底！

蘇一峰描述急救的經過，一打開病患嘴巴發現口中都是食物飯菜，他一邊使用喉頭鏡打開呼吸道，一邊努力的用手挖出食物，再用抽吸管努力的吸出食物來，一路吸出一條通道直到氣管。看到氣管被一大團食物塞住，他還把抽吸管伸到氣管裡面狂吸，中間抽吸管還塞住換抽吸管！

蘇一峰指出，病人很瘦小氣管開口當然也非常小，最後努力插上氣管插管，才發現自己吸了一大堆食物到抽痰管的瓶子裡面了。費了洪荒之力終於成功插管後繼續急救，沒想到阿婆居然心跳恢復了，轉進ICU繼續觀察！！

蘇一峰回想整個過程，都在同仁一邊CPR當中完成，中間家屬一直跑進來關心急救的狀況 ，自認已把胸腔重症醫師專業能力發揮到極限。他也提醒，有老人家一定要注意吃飯的狀況，失智會造成吞嚥能力的退化，吃飯非常危險！

蘇一峰透露，上述插管過程，賤保眼中其實只值500元不到，他哀嘆重症醫師價值不被看見，且也擔心台灣醫療人才漸漸流失，最後還語重心長表示，在台灣有賤保下，記得失智前要幫自己預立安寧醫囑…，因為面臨生關頭，家屬幫你選的可能跟你預想的完全不一樣。他還提到，台灣有許多植物人失智中風老人養在醫院裡，家屬的成本不高，之後又有全責照護，這個問題可能會更嚴重……。

蘇一峰的說法引起底下網友共鳴，紛紛留言所見所聞，「活要活得好，死要死得快， 只能祈禱自己真到終點真能如此了」、「有遇過榮民的小孩靠退休金生活，所以不讓榮民好走的」、「在我娘家媽媽病危時，我直接告訴我大哥，千萬別急救我媽，就讓她安靜的去吧。你放心別人不會說你不孝，要罵叫他們來罵我好了」。

(中時新聞網)