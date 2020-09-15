握有3比1聽牌絕對優勢的快艇，沒想到卻被金塊逼成3比3平手，明天將進行殊死第七戰。快艇總教練瑞弗斯受訪時談到第七戰時表示，保羅喬治必須避免犯規麻煩，不過，只要有里歐納德坐鎮，一切都沒問題，對於獲勝深具信心。

瑞弗斯強調，第六戰貝弗利在第四節六犯畢業場，後衛群的犯規麻煩對我們傷害很大，所以我們要確保喬治遠離犯規麻煩。

外界關注里歐納德能在沒有退路的第七戰挺身而出嗎？瑞弗斯說，「我無法保證里歐納德能否有出色發揮，因為他和其他人一樣只是普通人，不過我知道，只要有里歐納德坐鎮，我就會感到非常放心。」

至於後勁十足的金塊隊，瑞弗斯表示，他們是一支有著強悍韌性的球隊，我們必須不斷地攻擊、得分、防守，一旦在比賽中停下腳步，那麼比賽就有可能會出現無法預測的局面。

前最佳第六人路威廉斯是快艇替補席上最重要的成員，與金塊的6場比賽場均10.5分，不過三分球23投僅3中。瑞弗斯表示，「季後賽開打以來我就一直告訴他，不要有任何顧慮，只要找回節奏，打出自己的風格就好了。」

(中時 )