科技股強勁反彈，以及高盛稱中國的需求正在回升，周一特斯拉股價大漲12.58%，收在419.62美元。

周一美國科技股普遍上揚，那斯達克指數終場大漲近2%，扭轉上周創下3月以來最大單周跌幅的低迷走勢。標普500科技股指數大漲2.07%。

高盛周一出具報告指出，特斯拉的應用程式全球單周下載量近來開始增長，最近一整周的全球下載量較去年同期成長約20%。高盛並指出，特斯拉的電動車出貨量向來在每一季最後一個月強勁許多。不過，高盛仍給予特斯拉股票「中立」的評級與12個月目標價295美元。

特斯拉將於9月22日舉辦「電池日」（Battery Day）重大活動，亦為其股價帶來提振。市場普遍預期屆時特斯拉可能公布「百萬英里」電池的相關細節。

周一特斯拉股價大漲，延續這段期間大起大落的動盪走勢。因標普道瓊指數公司決定不將特斯拉納入標普500指數成分股，上周二特斯拉股價暴跌21%，創下史上最大單日跌幅，但隔日其股價又跳漲近11%。特斯拉宣布將發行新股籌資50億美元，以及其最大外部股東削減持股，都為其股票帶來壓力。特斯拉今年來股價上漲約400%，但目前距離9月1日創下的歷史高點仍差約16.5%。

(時報資訊)