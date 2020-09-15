國民黨原訂由前立法院長王金平16日率代表團赴廈門參加海峽論壇，卻遭央視稱是來「求和」，引發國民黨強烈不滿，14日宣布，不以政黨形式、意即不組團參加海峽論壇。對此，資深媒體人韋安感嘆，雖然央視主播搞那個「求和」標題是有點13點，但國民黨為此就不去了，簡直250。

第十二屆「海峽論壇」原定於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨本規劃由王金平率國民黨代表團參加，但因央視主播李紅在播出的一段影片中稱「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引起各界譁然。

國民黨也為此表達強烈不滿，雖然，國台辦後來趕緊發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」，該影片亦遭央視下架；李紅日前更在最新一期《海峽兩岸》節目上，改口稱讚王金平在台灣政壇「有一定份量」，並說「王金平率團訪大陸有助兩岸交流」，但仍未能平息爭議。國民黨在考量參訪已變調情況下，最終宣布不會以政黨形式參加海峽論壇，但對於個別黨員若以民間形式參加並不會特別禁止。

對於國民黨的決定，韋安在臉書發文表示，央視主播搞那個「求和」標題是有點13點，但國民黨為此就不去了，簡直250。當初決定要去是為了什麼目的？這樣一點小風波，就自亂陣腳，國民黨還能成什麼氣候？對岸媒體人主觀言論，就傷到所謂尊嚴和國格，也太沒自信了

底下網友也表示，「真的。海峽論壇本來就是民間交流的性質，根本無所謂求和情事，包括談判與簽署協議的權力通通都沒有。今天被無關的人酸個兩句就不去了，徒增主事者膽小怕事的形象而已」、「250+1不去，冥進凍（民進黨）的人也不會肯定國民黨，更不會多一張票！國民黨真的很弱！」、「國民黨沒主體、沒目標了，怕丟選票跟著民進屁股吶喊。台灣有需要第二個詐騙爛黨嗎？比黑心、貪婪、無恥能贏民進黨嗎？都快泡沫化了還不知怎麼走。唉」。

(中時新聞網)