到好市多摘月亮！超強「乳酪蛋糕」曝光，網友暴動：被召喚了。（圖／翻攝自好市多商品經驗分享區）

好市多推出新甜點「檸檬蘋果乳酪蛋糕」，側切面可見厚實綿密的乳酪之間，夾雜著大量的蘋果丁，超有誠意的用料，引發網友暴動。（圖／翻攝自好市多商品經驗分享區）

到好市多摘月亮！網友發文分享，發現一款「乳酪蛋糕」長的超像月亮，檸檬搭配乳酪超爽口，最厲害的是，從蛋糕的側切面可見綿密乳酪中，夾雜大量蘋果丁，除了讓口感大升級，還能解膩，因此新品一出，就引發網友討論直呼，太誘人了！可以感受到好市多在召喚我。

網友在《好市多商品經驗分享區》分享，發現好市多新品！檸檬蘋果乳酪蛋糕，又黃又圓，讓他立馬跟圓圓的月亮聯想在一起，抱持著期待中秋佳節的心情，生平第一次「摘了一顆月亮」回家去，也算是達成願望清單了！

網友看了紛紛留言討論，「這看起來很樸素，但是口感感覺好誘人」、「新品？! 我可以感受到好市多在召喚我」、「看起來很爽口」，也有網友也分享側切面的照片，只見綿密的白色乳酪之間，包覆著大量蘋果丁，料多到超有誠意！

另有網友在好市多社團中分享，這款乳酪蛋糕如其名，是「檸檬+蘋果」的組合，吃起來偏酸，有點類似檸檬塔，但又沒有那麼酸，且將蘋果丁夾在乳酪之間，除了增添口感之外，也讓乳酪吃起來沒那麼膩，對於愛吃甜品的人來說，又多了一個好選擇，很值得回購！

(中時新聞網)