正宮怒嗆小三事件簿。（製表／中時電子報）

狄鶯前天（13日）晚上開直播，為身陷起訴風波的兒子孫安佐抱屈，不過狄鶯越講越氣，她疑似在酒精的催化之下，有些口齒不清，狄鶯還突然脫序開嗆「休想要搶走我老公，尤其是那個姓林的」，狄鶯霸氣宣示主權，引發外界關注，其實在演藝圈中，也有不少正宮出面捍衛主權的案例。

男星阿翔去年發生和謝忻車吻不倫戀，不只重創他的演藝事業和好爸爸形象，阿翔與老婆Grace的婚姻也亮紅燈，不過正宮Grace忍痛選擇原諒，並發長文：「陳秉立你的世界在下雨嗎？換我，為你撐傘。」

馬俊麟、王瞳假戲真做風波轟動一時。（圖／中時資料照片）

馬俊麟與王瞳合作八點檔假戲真做，馬俊麟妻子梁敏婷更氣炸多次發文，暗指王瞳介入家庭，梁敏婷還曝光王瞳帶著媽媽和阿姨到家裡談判影片，並發文轟「侵門踏戶」，最後梁敏婷忍無可忍，正式對王瞳提告侵害配偶權，求償400萬元。

「情色教主」雪碧以火辣身材和精緻臉蛋吸引一票粉絲，去年底卻爆出和已有家室的CEO郭男過從甚密，甚至替對方生下一孩，但雪碧沒承認，郭男的正宮老婆林咚咚則在臉書轉發被搶走另一半的語錄，A說：「如果有人想從我身邊搶走你，我一定讓他......」，B問：「讓他生不如死嗎？」，A回：「沒有，就讓他」，意有所指寫下：「不要低估人性的惡，也不要輕信一個『壞人』會變好。」

澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）2015年和陳柏霖舊愛、混血辣模Mandy Lieu「世紀牽手」，令「洗米嫂」陳慧玲一度心死喊離婚，最後被周焯華成功挽回，兩女爭一男期間，陳慧玲曬出全家福照，並寫下「齊齊整整，光明正大」，打臉小三意味濃厚。

應采兒曾隔空嗆小三。（圖／翻攝自應采兒微博）

應采兒和陳小春結婚多年，婚姻幸福，被譽為演藝圈模範夫妻，原本育有超可愛兒子Jasper的兩人，今年5月又生下一子，然而夫妻倆身處演藝圈，其實誘惑不少，2012年個性直率的應采兒便在微博爆嗆「某人」，氣炸寫下：「哪個女的敢再發些奇怪的短信或照片給陳先生、我就微博發你名字和電話，聽到沒？」

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(中時新聞網)