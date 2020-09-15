轎跑車擁有流線的身形、充沛的動力和精緻的內裝，不僅能彰顯車主生活品味，同時也提供車主暢快的駕馭樂趣。對許多人來說，它更像是給自己的禮物。最近試駕的BMW 840i Gran Coupe M Sport更是其中經典之作，其成熟穩重又帶點狂傲的氣息，完全能呼應車主人生處於巔峰的狀態。

BMW旗下Luxury Class最為人熟知的不外是THE 7旗艦房車系列，THE 8系列則是源自90年代初其推出的8系列跑車，隨著時代進化，THE 8系列衍生出雙門8 Coupe、敞篷8 Convertible，和這次試駕的四門旗艦轎跑8 Gran Coupe，總代理汎德同時引進性能更強悍的M8 Cpoue、M8 Gran Coupe。

本報曾先後試駕過M850i xDrive、M850i xDrive Gran Coupe，兩車都擁有強悍動力和奢華內裝，可比擬超跑，而這次試駕的840i Gran Coupe M Sport相形之下顯得較為內歛，但全數位虛擬座艙、水晶中控套件、抬頭顯示器、環艙氣氛燈、全景式天窗、四區恆溫空調、智慧免鑰匙系統、電動窗簾、車門自動緊閉系統等科技、奢華配備一樣不少。

最適合開840i Gran Coupe M Sport的路段，就是環台的濱海公路，源源不絕的動力供車主快意地奔馳，偶爾加速時，引擎也報以低鳴相呼應。濱海公路特有的山景與海景，帶來極舒暢的視覺感受，但別忘了選播最愛的音樂，harman/kardon高傳真音響（還可選配Bowers & Wilkins鑽石高傳真音響系統）都會忠實地傳達最佳的聆聽品質，只要動動手指，用能 用手勢隔空選歌、調整音量，十分有趣。

數位中控螢幕（由上而下）、頂級水晶中控套件、真皮內裝、高光澤梣木紋飾板。（陳大任攝）

排檔座為頂級水晶中控套件。（陳大任攝）

12.3吋虛擬數位儀表，前方有抬頭顯示資訊。（陳大任攝）

後座椅椅型有如桶型座椅，提供更佳的身體支撐性。（陳大任攝）

後座提供左右獨立空調，及USB Type-C充電插孔。（陳大任攝）

全車採無窗框設計，後車窗更提供電動遮陽簾功能。（陳大任攝）

LED頭燈搭配LED日間燈有如一對目光銳利的眼睛。（陳大任攝）

車尾有著動感的鴨尾造型。（陳大任攝）

3D立體LED尾燈更添視覺魅力。（陳大任攝）

電動尾門啟閉，行李廂頗深。（陳大任攝）

智慧型液晶鑰匙功能豐富，操作有如一支迷你手機。（陳大任攝）

(中時 )