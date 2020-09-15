有鑑於台南市近期酒後駕車肇事案件增加，台南市警察局麻豆分局14日晚間執行取締酒駕勤務，1名重型機車駕駛被攔查時散發酒味且面有酒容，警方當場實施酒測值為0.72MG／L，雖然該駕駛穿著印有「甘苦人」T恤，警方立即權利告知，以渉嫌公共危險罪依法逮捕移送偵辦。

台南市政府警察局9月14日發布連續3日的全市同歩取締酒駕勤務，麻豆警分局於在麻善大橋北側進入麻豆區方向設置路檢點，20時15分攔停到1部重機車駕駛酒駕。姜姓駕駛雖穿著「甘苦人」T恤，警方秉持執法沒有差別待遇原則，仍將姜男送辦。

台南市警察局麻豆分局14日晚間執行取締酒駕勤務，1名穿著印有「甘苦人」T恤重型機車駕駛被攔查，酒測值為0.72MG／L，警方立即權利告知，以渉嫌公共危險罪依法逮捕移送偵辦。（台南市警察局麻豆分局提供／劉秀芬台南傳真）

麻豆警分局長洪頂力指出，警方執法沒有差別待遇，希望各位駕駛人只要有喝酒，就不要開(騎)車，警方對於酒駕行為絕對不能容忍；另外如闖紅燈(含紅燈右轉)、行人未規定行走行人穿越道及汽、機車未禮讓行人部分，警方也將嚴正執法，提醒各位駕駛人一定要遵守規定，避免違規受罰。

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