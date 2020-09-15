美式賣場好市多（Costco）因商品經濟實惠，平日就已吸引許多民眾前往購物，到了假日更是人滿為患。而有一名女網友分享，她日前前往好市多等待結帳時，不慎將手滑，盒裝的可頌頓時散落一地，她本想盒內也還有半盒，就算了。豈知，店員竟拿出新的一盒給她，讓她大讚服務太好了吧！

原PO於《Costco好市多 商品經驗老實說》社團指出，和老公前往北投的好市多購物，怎料在等待結帳時，不小心手拙將手裡盒裝可頌打翻，地上散落將近半盒的可頌，她本想是自己的因素，而盒內也還有半盒就算了，怎料，輪到她結帳時，正妹店員竟拿出一盒新的可頌表示「是補給她們的」，讓她驚嘆服務也太好了吧！

而文章曝光後，不少人都回應表示「體貼客人是好的，我也喜歡好市多」、「 我也有同樣案例，覺得很感動」、「 態度決定別人如何回饋給你」、「優質服務~ 客人至上~」、「繳年費不是繳假的哈哈哈。」

不過也有網友也分享，自己曾經也是將商品打翻散落一地，但店員也是同樣地補上一盒新的，讓他感到好窩心。另外，其他網友指出，好市多的商品很常會有「包裝陷阱」，若沒有拿好，恐會造成商品從包裝內掉落至外，導致散落一地的悲劇，因此他會自備釘書機前往避免類似事件再重演。

(中時新聞網)