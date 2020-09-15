就在台灣漢光演習兵棋推演登場，模擬反制共軍犯台或奪島之際，中國大陸「CHINA航天」微博14日宣布，15日上午將在黃海海域，第2次海上發射長征11號 HY2運載火箭，以「1箭9星」方式，發射「吉林一號」高分03系列9顆衛星。
此外，文末強調，火箭將從台灣上空飛越，最後還附上了偷笑的表情符號。而最新消息指出，長征11號固體運載火箭已於9月15日9時23分順利升空，將「吉林一號」高分03-1組衛星送入535公里的太陽同步軌道。而這是長征11號的首次海上商業化應用發射，進一步驗證了海上發射的可靠性，未來海射將成常態化。
從「CHINA航天」微博張貼的長征火箭發射航跡圖來看，火箭從黃海發射後，整流罩和第一節火箭等會墜落東海海域。而火箭會持續向南飛行，並從北而南，穿越台灣本島上空，再飛往南海上空。專家指出，以一箭多星方式發射火箭，顯示中方擁有載運多彈頭洲際彈道飛彈的能力。
目前長征11研製團隊正就海上發射方式，研製更大噸位的系列固體運載火箭，未來將覆蓋1－5噸的太陽同步軌道發射能力。屆時中方將擁有陸海通用的固體運載火箭系列，以滿足不同衛星使用者的發射需求。他們預計，將從2021年開赴低緯度地區，實施低傾角海上發射任務。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。