中國官媒新華社15日報導，中國國家主席習近平14日晚在北京同歐盟輪值主席國德國總理梅克爾、歐洲理事會主席蜜雪兒、歐盟委員會主席馮德萊恩共同以視頻方式會晤。中歐領導人決定，建立中歐環境與氣候高層對話和中歐數位領域高層對話，打造中歐綠色夥伴、中歐數字合作夥伴。

報導表示，中歐雙方宣布簽署《中歐地理標誌協定》，確認加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。中歐決定建立環境與氣候高層對話和數位領域高層對話，打造中歐綠色合作夥伴、數字合作夥伴關係。

習近平強調，中歐要做到「4個堅持」：一是堅持和平共處。二是堅持開放合作。三是堅持多邊主義。四是堅持對話協商。

習近平表示，雙方正式簽署了《中歐地理標誌協定》，要本著積極務實的態度，加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標，推動合作提質升級，助力疫情後世界經濟復甦，共同維護開放的貿易和投資環境。中國市場保持對歐開放，歡迎更多優質安全的歐盟農產品進入中國。

中方密切關注近來歐方在5G、外資審查、政府採購、競爭政策等方面的一些動向，希望歐方保持貿易和投資市場開放，塑造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，保障中國企業合法權益。

習近平指出，下一步，雙方要加強宏觀經濟政策協調和配合，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同促進世界經濟復甦。要加強疫苗研發合作，努力讓疫苗成為普惠可及的全球公共產品，充分照顧疫苗在廣大發展中國家的可及性和可負擔性。要有序恢復人員往來，為貨物跨境流動提供便利。在充分尊重非洲國家意願基礎上，積極開展對非三方合作。中方呼籲國際社會特別是多邊金融機構和商業債權人在非洲減緩債問題上採取更有力行動。

習近平還闡明了中方在涉港、涉疆問題上的原則立場，指出堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。

關於人權問題，習近平強調，世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。各國首先應該做好自己的事情。相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題。中方不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。中方願同歐方本著相互尊重的原則加強交流，共同進步。

報導稱，梅克爾、蜜雪兒、馮德萊恩表示，中國是歐方尊重的重要戰略合作夥伴。歐方對歐中簽署《地理標誌協定》感到鼓舞，歡迎中方放寬市場准入，擴大開放，致力於年內完成歐中投資協定談判，給歐中關係注入新能量。歐方願同中方加強在世界衛生組織、世界貿易組織等國際組織內的合作，推動抗疫國際合作，維護自由貿易，促進歐中和世界經濟早日復甦。在人權問題上，歐方坦承自身存在問題，希望同中方本著平等和相互尊重的原則開展對話，增進相互了解，妥善處理差異和分歧。

(中時 )