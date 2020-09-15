1990年10月，杭州市半山鎮石塘村一名磚瓦廠王姓工人，無意中在地裡發現一塊青磚，正要去撿時，意外發現一個直徑不到1米的洞口，往裡頭挖開一看，竟然是一座古墓，王男當下立即與其他工人進到裡面去「尋寶」。果然挖到不少古代瓷編鐘、陶器、玉璜、玉虎，還有一些青銅器，經過考古學家證實，這古墓屬於戰國晚期。
半山鎮自從20世紀80年代，幾乎年年都有秦漢墓葬被發現，考古專家猜測，這個古墓不應該只有一個，附近應該還有其他戰國遺址，於是大規模挖掘，果然在附近發現一座戰國大墓。
當時考古學家問王男「還有遺漏什麼東西嗎？」，王男突然想起回說：「有撿到一個玻璃杯，也不知道是誰喝完水，丟在這個地方，因為杯子看起來很普通，隨手又把杯子埋進旁邊的土裡」。
就這樣，大家再回去找，在距離地面1米深處，泥土裡忽然出現了晶瑩亮光，半小時後，挖出王男說的「普通玻璃杯」，後來這件水晶杯運送到北京，經鑑定證實是戰國年間的「水晶杯」。
這個戰國水晶杯高15.4公分、口徑7.8公分、底徑5.4公分，略呈淡琥珀色，局部可見絮狀包裹體，是迄今為止大陸出土的早期水晶製品中，器形最大的一件，2002年1月18日被大陸列入《首批禁止出國（境）展覽文物目錄》，現收藏於杭州博物館。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。