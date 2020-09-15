工人古墓裡撿到看似不起眼玻璃杯，不料竟是千年國寶水晶杯。（圖／翻攝自百度百科）

1990年10月，杭州市半山鎮石塘村一名磚瓦廠王姓工人，無意中在地裡發現一塊青磚，正要去撿時，意外發現一個直徑不到1米的洞口，往裡頭挖開一看，竟然是一座古墓，王男當下立即與其他工人進到裡面去「尋寶」。果然挖到不少古代瓷編鐘、陶器、玉璜、玉虎，還有一些青銅器，經過考古學家證實，這古墓屬於戰國晚期。

半山鎮自從20世紀80年代，幾乎年年都有秦漢墓葬被發現，考古專家猜測，這個古墓不應該只有一個，附近應該還有其他戰國遺址，於是大規模挖掘，果然在附近發現一座戰國大墓。

當時考古學家問王男「還有遺漏什麼東西嗎？」，王男突然想起回說：「有撿到一個玻璃杯，也不知道是誰喝完水，丟在這個地方，因為杯子看起來很普通，隨手又把杯子埋進旁邊的土裡」。

就這樣，大家再回去找，在距離地面1米深處，泥土裡忽然出現了晶瑩亮光，半小時後，挖出王男說的「普通玻璃杯」，後來這件水晶杯運送到北京，經鑑定證實是戰國年間的「水晶杯」。

這個戰國水晶杯高15.4公分、口徑7.8公分、底徑5.4公分，略呈淡琥珀色，局部可見絮狀包裹體，是迄今為止大陸出土的早期水晶製品中，器形最大的一件，2002年1月18日被大陸列入《首批禁止出國（境）展覽文物目錄》，現收藏於杭州博物館。

(中時新聞網)