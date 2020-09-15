保二總隊刑警大隊於今年間，分別在中南部各地區查獲多起吳姓男子，於早市、夜市等市集以擺設攤販的方式，公開陳列販售仿冒知名品牌服飾；警方查扣的仿冒商標有adidas、PUMA、NIKE、Under Armour等各大名牌，共查獲6千件，侵權市值約1000萬餘元。

警方指出，經多月來的調查，以跟監下游攤商尾隨其收攤後去向，及埋伏住處確認於何處取得貨物，蒐證其批貨位置及貨品存放處，始掌握批發仿冒品的上游盤商45歲的吳姓男子及倉庫位置；吳男為躲避警方追查，便藏身於郊區並租用無尾巷內無門牌鐵皮屋、貨櫃屋等倉庫。

警方循線追查上游盤商，囤放仿冒品於倉庫內，宛如小型的商場井然有序。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方表示，吳男倉庫還裝設遠端監視器隨時監控，警覺性非常高，且將倉庫及發貨倉分別設立，十足狡詐，經警方多次的埋伏，確認吳嫌平時的作息與行蹤，待證據蒐集齊全，報請法院核發搜索票。

保二刑大偵二隊一舉查獲，當場查扣將近6千餘件仿冒服飾，皆為國內時下流行的運動品牌服飾如adidas、PUMA、NIKE、Under Armour、KENZO、FILA等品牌，經商標權利人初步估計侵權市值即高達新臺幣千萬餘元。

警方說，吳姓盤商利用疫情趨緩，市場人潮回流，看準高額暴利的商機，冒著侵權觸法的風險自淘寶網進貨後批發給下游攤商，範圍擴及中南部各市場，販售仿冒品以假亂真、欺瞞販售給不知情的消費者；明顯違反商標法並嚴重侵害其公司商標專用權利，囤放商品的倉庫內知名品牌服飾眾多，且分類排列整齊。

警方指出，吳男倉庫現場有如購物中心，且進貨成本僅新台幣100餘元，但於市場末端的販售價可達500餘元，若全數售出獲利相當可觀；此次被警方查獲，乃是疫情以來堪稱最大上游仿冒商，全案依違反商標法函送法辦。

(中時 )