台灣高檢署指出，今年1至7月(共213天)統計有114人因吸食新興毒品死亡，其中施用超級搖頭丸PMMA死亡高達84人，是去年PMMA總死亡34人的2倍以上，死亡人數一再破紀錄。由於PMMA在年輕族群間流行，毒性超過MDMA搖頭丸3、4倍，致死率極高，已要求加強特定營業場所通報責任，並指示警調強力掃蕩提供、流通PMMA的場所。

高檢署說，目前列管的特定營業場所共501家，將嚴格要求這些場所的通報責任，減少毒品擴散，並指示檢警進行聯合掃蕩查緝，現已裁罰1家業者並限期改善，另申請裁罰1案。

高檢署說，去年第三級毒品查獲遽增225.4％，主要來自越南(43.55％)、大陸(13.19％)、另第四級毒品主要來自大陸(80.96％)、香港(16.67％)。近年自東南亞、大陸、香港走私進口第三、四級毒品先驅原料用以製造第二、三級毒品已成為趨勢。

高檢署強調，檢警調將以減少毒品供給、需求及傷害「三減」來全力遏止，並以「溯毒、追人、斷金流」方式全面緝毒。

高檢署今年初就曾提出示警，指法務部法醫研究所去年第四季10至12月解剖吸毒致死案，其中施用PMMA死亡高達34人，光12月1個月內就28人，案例遍及全國，最年輕死者僅17歲。

但不料，依據今年第一季1至7月統計，因吸食新興毒品死亡114人中，施用超級搖頭丸PMMA死亡竟高達84人，PMMA案件數量居高不下，顯示PMMA毒害未獲控制，令檢方憂心。

高檢署研析，新興毒品以毒咖啡包、液態毒品等混合式毒品，透過網路流通，正在年輕族群間流行，因包裝精美讓人降低毒品警戒性，性質不定、查緝不易、混合施用後致死率高。目前與搖頭丸、安非他命、K他命等新興毒品、笑氣合併使用，應積極壓制新興毒品流通擴散。

高檢署表示，PMMA（副甲氧基甲基安非他命)為二級毒品，屬中樞神經興奮劑，毒性超過MDMA搖頭丸、甲基安非他命4倍，50毫克就有中毒可能。但因PMMA毒性作用較慢，施用者常因初期無感，導致使用過量致死，加上PMMA成本低、製程快，常以毒咖啡包型式出現。吸食PMMA會神智不清、全身抽搐，甚至大吼大叫，手腳亂踢，致死率極高。

(中時 )