隨著人手超過一支手機，AI個人語音助理各家都有，智慧型手機市場早已飽和許久，業者指出，正因為個人使用情境的戰場已經達到了飽和，科技巨頭都在尋找下一個切入點，不論是從研究報告、3C產品交替、科技發展趨勢來看，汽車場域還受到疫情或車市等因素影響，而家庭絕對是近年就會看到的下一個科技戰場。

奧創14日舉行AIoT空間設計講座，與會的電信業者表示，就像美食外送平台為什麼會奮起，疫情只是一個催化，最關鍵的還是懶人經濟發酵，當你體會過冬天在床上就能聲控關燈、開暖氣，誰還會想爬出棉被做這些事。

去年市場有一重要事件，就是Google Home正式中文化，推出Google Nest Mini 2，再次擴大智慧家居市場佈局，根據研調機構調查，2025年有75％的家戶會擁有至少一個智慧音箱，同時目前有80％的用戶認為，會優先考慮能聯網的智慧家電，而一切起點來自美國、中國等國家智慧音箱普及，終端品牌如小米、LG推出自家的一套物聯系統。

該名業者指出，從電信業角度來看，資費越降越低，手機越來越耐用、OTT媒體越來越普及，電信業者經營這些產品或服務越趨辛苦，個人戰場幾乎飽和，所以當發現家電聯網門檻不斷下放時，做為背後的網路營運供應商，幾年前就搶先同業推出資費綁家電的方案，所幸今年5G商轉，科技成本下降帶來智慧家電的白熱化競爭與普及，因此預期今年會是相關市場水到渠成的一年。

奧創執行長闕正豪指出，理想生活的本質是放鬆跟好玩，放鬆來自居住感，回到家可以放下各種壓力好好休息，好玩則是室內有新奇有趣的設計，所以科技很早就在家庭場域發展，但smart home這個名詞至少喊了20年，直到近期5G來臨，才又回到檯面上被熱烈討論。

智慧家庭演變過程，大致上是從單幾互動、到語音控制、接著系統整合，未來是AI人工智慧辨識。當中常見的問題如，一個品牌綁定一個APP，所以一個家要有十幾個APP來控制，或是要設定一個合適的情境，用戶需要念一大串的語音指令，還不如手動操控還比較快。

所以主打CP值的米家才會崛起，但缺點也很明顯，要做到整套智慧家居，就要全部使用小米的產品，用戶沒辦法選擇自己喜歡的品牌、品質，所以米家，絕對不是你家。

奧創主要提供物聯網模組（Ultron Module），協助各式家電廠商推出物聯網產品，目前為止已支援超過20種家電品牌，包含聲寶、日立、艾美特、阿拉斯加等大廠，並在今年8月陸續推項市場。

奧創強調兩點，將選擇權還給消費者以及把情境帶到消費者面前。因為消費者不用再擔心品牌間不相容或網絡連線問題，同時規劃下來的費用比系統整合商的解決方案來得低，只要挑選奧創賦能的品牌家電，就可以像加Line好友的方式，一個app掃描QR code，就能將所有家電連上網，並針對不同的情境做一套的設定記憶。

(工商 )