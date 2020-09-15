還在煩惱看電影來不及買票，享用大餐來不及提前購買餐券嗎？高雄捷運自即日起，推出「熱門票券」代售服務，與市面知名票券商合作，於高雄捷運R4A草衙站、R6凱旋站、R8三多站、R9中央公園站、R10美麗島站、R14巨蛋站及O2鹽埕埔站等七個特定車站服務台，代售紙本電影票及餐券，開發新商業模式為市民及旅客提供更貼心便捷的生活化服務。

高捷表示，該公司本著民營公司的靈活彈性，除了致力交通運輸本業之外，更注重各項業外服務之創新發展，今（15）日正式啟動票券代售服務，於前述七個特定車站，代售熱門電影票券及餐券，種類有威秀影城（大遠百）、國賓影城（草衙道）、喜滿客夢時代影城（夢時代）等電影票；西堤牛排、城市商旅（海霸王）魅麗海、漢來海港、林皇宮LV森林百匯、聯上帕里巴黎等餐券，其中電影票一張優惠後最低價$205元，餐券一張最低價$398元，立馬節省10~21％費用，為捷運小資族帶來滿滿的小確幸。

高捷公司致力推廣在地生活化概念，發展推廣創新服務，希望將旅客食、衣、住、行、育、樂各方面與捷運場域做更多的結合，而針對車站人潮流動的特性，除了在捷運站內引進各種優質商店進駐，現又加上票券代售，滿足消費者最即時、多元的需求，而除第一階段七個車站之外，未來將視試辦結果決定是否增加販售站點以及更多元的票券種類，歡迎民眾多加利用，詳情可洽高捷公司客服專線：（07）793-8888。

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