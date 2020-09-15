新思科技（Synopsys）宣布已與台積電合作，雙方已就採用新思科技Compiler產品的先進封裝解決方案，提供通過驗證的設計流程，可用於以矽晶中介層（silicon interposer）為基礎的基板上晶圓晶片封裝（Chip-on-Wafer-on-Substrate，CoWoS-S）以及高密度晶圓級且以RDL為基礎的整合扇出型封裝（Integrated Fan-Out，InFO-R）設計。3DIC Compiler針對現今複雜多晶片（multi-die）系統所需的封裝設計提供的解決方案，可用於高效能運算（HPC）、汽車和行動等應用。

台積電設計建構管理處資深處長Suk Lee表示，AI和5G網路等應用對於較高水平整合、較低功耗、較小尺寸以及更快生產速度的需求日益增加，帶動了先進封裝技術的需求。台積公司創新的3DIC技術如CoWoS和InFO等，讓客戶能透過更強大的功能性和增強的系統效能，以更具競爭力的成本實現創新。我們與新思科技的合作為客戶提供了通過認證的解決方案，從而基於台積電的CoWoS和InFO封裝技術進行設計，以實現高生產力及加速完成功能性矽晶片。

新思科技3DIC Compiler解決方案提供完整的晶片封裝協同設計和分析環境，可在封裝設計出最佳的2.5D/3D多晶片系統。該解決方案包含了台積電設計巨集（design macro）的支援和以高密度中介層（interposer）為基礎、使用CoWoS技術之導線（interconnect）的自動繞線（auto-routing）等功能。針對以RDL為基礎的InFO設計，則透過自動化的DRC感知之全角度多層訊號和電源/接地繞線（power/ground routing）、電源/接地平面設計和虛擬金屬填充（dummy metal insertion），以及對台積公司設計巨集的支援，能將時程從數個月縮短至數周。

對CoWoS-S和InFO-R設計來說，晶粒分析需要在封裝環境和整個系統下進行。就設計驗證和簽核而言，晶粒感知（die-aware）封裝和封裝感知（package-aware）晶粒電源完整性（power integrity）、訊號完整性和熱分析（thermal analysis）皆非常重要。

新思科技的3DIC Compiler整合了安矽思（Ansys）晶片封裝協同分析解決方案RedHawk系列產品，能滿足此關鍵需求，實現無縫分析（seamless analysis）且能更快速聚合成最佳解決方案。此外，客戶可藉由消除過度設計來實現更小的設計以及達到更高的效能。

新思科技設計事業群系統解決方案資深副總裁Charles Matar說道，對於想要利用多晶片解決方案設計出新一代產品的客戶，新思科技與台積電深知其所面臨的設計挑戰，而我們雙方的合作正提供客戶一個最佳的實作途徑。透過在單一的完整平台上提供原生實現（natively implemented）矽中介層和扇出型佈局（fan-out layouts）、物理驗證（physical verification）、協同模擬（co-simulation）和分析功能，讓客戶得以因應現今複雜的架構和封裝要求，還能提高生產力並縮短周轉時間（turnaround time）。

(工商 )