前總統府發言人丁允恭爆感情糾紛，被前女友Y女踢爆劈腿多人、逼墮胎等行徑，甚至奇特性癖都被曝光，挨轟根本是「政治圈渣男」，形象、前途皆毀，而資深鳥卦師王馨怡為此卜卦，斷他仕途真的不樂觀，但還有機會東山再起。

丁允恭斯文、專業形象毀於一旦，遭前女友揭開真面目，曾當記者的舊愛Y女出面爆料，控訴他在擔任高雄新聞局長期間與女方交往，將局長辦公室當「砲房」，還多次要她穿著超短裙、網襪等性感暴露服裝，到辦公室找他，並在上班期間在局長室發生性關係，且明明已訂婚卻說自己未婚，同時劈腿4女，Y女3度懷孕被他要求墮胎，讓Y女事後回想覺得自己「像妓女一樣」，最後不忍了，出面踢爆他渣男行徑。

資深鳥卦師王馨怡。(翻攝自王馨怡臉書)

丁允恭事後道歉表示懺悔，也表示對下一步怎麼走感到茫然，據《自由時報》報導，鳥掛師王馨怡替他卜卦，竟得出「小畜掛」，卦象五陽一陰，「以小蓄大，西天湧起密雲，但是尚未形成造雨的形勢，欲雨而未雨」。

王馨怡解釋，如此卦象猶如一個人的心情壓抑，有著無法發洩的苦悶，斷丁允恭障礙波折多，事事不如意，唯有不要陷入悲觀、不要自暴自棄，期待著撥雲見日，隨機應變，方能慢慢好轉，「切忌偏激，要中庸行事，不躁動妄進，持正自守」，勸丁允恭注意不要「聰明反被聰明誤」，未來才有機會翻身東山再起。

(中時新聞網)