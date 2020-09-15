武界壩無預警放水釀4死，國民黨革實院長羅智強以「詆毀亡者， 1450 都不怕報應？」為題在臉書說，打從武界壩意外的第一天，他就知道1450會傾巢而出，誣衊罹難者，為台電撇清責任。這是1450證明自己的大好時機，要給其他國營事業看，只要每年花個幾千萬標案，就算害死四條人命，還是可以安全過關！而要打臉1450，只需要簡單的三句話：「罹難者沒有違法！罹難者沒有違法！罹難者沒有違法！」

羅智強說，根據承理法律事務所李岳洋律師的解釋：「危險不代表違法」，當地警察局與水利署都坦承於河床露營「無法可罰」，也就代表「無法可管」；事故地點也並不是《水域遊憩活動管理辦法》公告禁止進入的「危險水域」；警示牌的內容「敬請勿入溪中」，明顯是沒有強制力的行政指導，而非民眾有義務遵守的行政命令，不能說民眾違法。

如果各界都認為，河床應該禁止露營，為何遲至今日都尚未立法規範？這樣的立法怠惰，比意外本身更讓人擔憂。

李岳洋說，再依據《武界壩水庫運用要點》，「本水庫實施防洪運轉或調節性放水，應於一小時前發布洩水警報，並通知本部水利署、本部水利署中區水資源局集集攔河堰管理中心、本部水利署第四河川局、南投縣政府警察局、南投縣政府警察局仁愛分局法治村派出所、南投縣政府警察局集集分局水里分駐所、南投縣消防局、南投縣消防局水里消防隊等機關轉知所屬相關單位及下游居民，加強防範。」

李岳洋說，若台電放水有依規定事前發布洩水警報，就有可能避免這次的不幸事件。在河床上露營的行為當然不值得鼓勵，但本次意外，並非因為罹難者的過失，而是來自台電違反法規，無預警放水之作為。

羅智強強調，河床露營「無法可管」，你知道，我知道，1450也知道，可是1450還是要大舉出動，就是要扣上罹難者一頂「違法」的大帽子，為台電的工程疏失撇清責任。難道現在的台灣，變成國營事業只要花幾千萬請公關公司，害死四條人命也沒關係？我真的要問問這些1450，你們到底是拿多少薪水，值得做出這種污衊亡者的缺德事情？請大家力挺亡者與家屬，為台灣留下一些公道，一些是非。

(中時 )