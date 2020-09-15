5連勝的洋基隊火力、牛棚都可望提升，重炮手「怪力男」史坦頓、「法官」賈吉、厄薛拉和後援投手羅艾西加本周即將歸隊，最快明天對藍鳥隊之戰就可上場。目前兩隊只有半場勝差，洋基隊希望擠下藍鳥，取得美聯東區第2名，晉級季後賽較為有利。

史坦頓在8月8日大腿肌肉拉傷後便進入傷兵名單未再出賽，賈吉則是在8月11日拉傷右小腿，26日歸隊後僅打1場比賽就因傷勢加重再度回到傷兵名單，兩人似乎很容易受傷。

洋基隊總教練布恩表示，對於史坦頓、賈吉的使用會很謹慎，先讓他們以出賽1天、休息1天的頻率再觀察狀況如何？如果沒有異樣，下周起就調整為出賽3、4天後休息1天。還有厄薛拉也將歸隊，對於提升打擊火力很有助益。加上牛棚投手羅艾西加，洋基的傷兵將在例行賽尾聲傾巢而出。

布恩說，傷兵歸隊後先發陣容自然也要調整，年輕的弗雷塞仍鎮守左外野，老將賈登納和陶企曼則擔任替補，隨時準備上場，這樣一來板凳深度也很充足。

(中時 )