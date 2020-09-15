新聞深喉嚨 沒空公聽會？有空演唱會？ 比起萊劑座談會登小巨蛋較重要?!

衛福部長陳時中因防疫有功，被視為民進黨台北市長熱門人選，然而他日前登上時尚雜誌，後來更在小巨蛋擔任神秘嘉賓獻唱引發議論。對此，國民黨前立法委員林郁方在政論節目中指出背後原因，「因為他是準備選台北市長，就是這樣」。

林郁方在政論節目「新聞深喉嚨」中說，「我就直話直說，我認為他為什麼要去參加這個演唱會的原因，因為他是準備選台北市長，但你去看民主國家，有沒有哪個國家的部會首長，他們敢去參加商業的一個表演，且上去唱歌，講難聽點這有點不是公私不分而已，這個恐有利益輸送...」。

林郁方批評，「陳時為何缺席美豬公聽會，說穿了，沒辦法面對事實，無法解釋為何歐盟都不要萊豬，為何中國大陸為了人民健康也不准，難道台灣人比較低等嗎？全世界多數國家不要吃，台灣就要吃萊豬，這很好笑，這個人測驗台灣人的耐心跟品味...。」

對此，節目另一位來賓民進黨立委許智傑則說，「事實上馬英九當總統的時候，也的確有去白冰冰演唱會，但沒有上台唱歌，所以這個就是拿捏好，至於郁方兄說有沒有利益輸送問題，如果陳時中事先就已經跟人家公告周知詹雅雯有邀請他去演唱會，然後大家因為陳時中面子去參加，就可能有商業利益，但這次沒有人知道他會去，也是以神秘嘉賓登場，我是覺得跟利益輸送無關。」

許智傑說，「陳時中的確愛唱歌，也唱得還不錯，想說假日休閒一下，當然以後可能提醒官員，你今天是官員，參加商業演唱會是不是上台唱歌，的確有商榷空間。」

(中時新聞網)