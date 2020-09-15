中央和地方政府拍板定案，日月潭泳渡今年將在9月27日如期舉行，第一保表示，民眾在泳渡日月潭出遊前一小時即可投保「海域險」保障出遊安全。

配合行政院推出「向海致敬」政策，鼓勵人民「知海」、「近海」及「進海」，確保海洋永續發展，有8家產險公司陸續推出「海域活動綜合保險」在各產險網路投保專區均有推出「海域活動綜合保險」，提供出遊前一小時可線上投保。

第一保指出，過去民眾在從事海域活動時，多以投保「旅行平安險」為主，但當發生潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染等事故時，該歸屬疾病因素或是外來突發意外事故，常產生爭議而導致保戶申辦理賠耗費心力。「海域活動綜合保險」，為遊憩衝浪、泛舟、香蕉船、浮潛等活動打造專屬保單，提供海域活動期間內全面性防護。

第一保說，若參加日月潭萬人泳渡活動者，投保一天海域險只要159元（海域險第2類），享有意外死亡及失能保額200萬、醫療保險金（實支實付）20萬及緊急救援費用限額50萬保障。「海域活動綜合保險」保障海域活動期間所發生的危險，包含因遭遇意外事故或特定事故，例如溺水、潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染及中暑等所導致的死亡、失能及醫療費用保障，以及因參加海域活動發生意外或特定事故，而須進行搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生的費用，提供更完整之保險保障。

第一保也提醒參加日月潭萬人泳渡活動者，除挑戰全新的自己外，也要投保海域險保障自己的安全。即日起至10月25日止於第一保網路投保專區投保海域險除享網站優惠外，每單實付保險費達500元者，可獲50元電子禮券。

(工商 )