華新麗華為自家股票護盤，今年二度實施庫藏股，計畫買回60,000張股票，截至14日為止，華新合計斥資近9.11億元，累積買入55,752張庫藏股，佔已發行股份1.68％。

華新14日公布，再度斥資2.61億餘元，買回15,599張庫藏股，每股平均買回價格16.74元，股價獲得支撐，15日小漲0.20元而以16.70元開出，目前呈現上漲走勢。

華新8月4日董事會決議今年再度實施庫藏股，預計8月5日至10月4日總計買回6萬張自家股票，每股買回價格區間11.50～17.50元，佔已發行股份1.8％。華新8月19日第一次公告，斥資近3.67億元，買回庫藏股22,976張，每股平均買回價格為15.96元。

華新8月24日再度公告，斥資近2.83億元，買回17,177張庫藏股，每股平均買回價格16.46元。9月14日第三次公告，斥資2.61億餘元，買回15,599張庫藏股，每股平均買回價格16.74元。三次累積買回庫藏股55,752張，佔已發行股份1.68％。

華新8月合併營收88.90億元，比去年同期減少8.36％；前八月合併營收708.81億元，較去年同期減退24.47％。

(工商 )