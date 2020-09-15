周一東京天然橡膠期貨反彈逾2%，因安倍盟友贏得執政黨領導人選舉，並承諾繼續執行安倍提倡的經濟的政策，寬鬆貨幣方案鼓舞投資人信心，亦推助買盤進場，而上海期膠也收漲；TOCOM-指標12月期貨漲2.5%，報每公斤183.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.7%，報每公斤189.9美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲逾1%，收於每噸12335元人民幣。

分析師表示，中國市場逐步復甦，工業生產得到改善促使增加訂購泰國橡膠，近期中國的橡膠用量增加了2倍，而國道廳和鄉村道路廳將從農民那裡採購橡膠，用於生產天然橡膠覆蓋混凝土牆設施，為膠價帶來一定的支撐力道。

亞洲現貨市場也全面收漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.25%，報每公斤59.05泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲逾1%，報現貨價每公斤137.1美分。(商品行情網)

(時報資訊)