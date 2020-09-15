海峽論壇「求和說」引發喧然大波，國民黨決定不以政黨的形式參加，主席江啟臣15日在台中受訪強調，海峽論壇只是兩岸交流溝通管道之一，還有其他多元方式，國民黨長期秉持對等及尊嚴進行交流，籲雙方「本持善意，繼續支持交流，兩岸自然和平。」

江啟臣表示，海峽論壇只是溝通管道之一，兩岸交流還有其他多元方式，最重要的是善意及彼此相互尊重，國民黨長期秉持對等及尊嚴交流，相信兩岸只要彼此存有善意，自然不會誤判形勢，這次經驗也是如此，呼籲雙方「本持善意，繼續支持交流，兩岸自然和平。」

媒體詢問是否覺得對方道歉誠意不足？江啟臣回應，交流是要真正有成效，現階段兩岸關係複雜及敏感，此時整個大環境氛圍不利國民黨以政黨形式參與，不要出於勉強，最重要也是要保存下一次交流，感謝這次準備、籌備及努力的團體與個人，祝福海峽論壇順利圓滿。

海峽論壇紛擾是否造成國共關係受損？江啟臣強調，無論國共、兩岸任何交流，都應該是永續且細水長流，最重要的是雙方本持善意、對等、相互尊重，這樣的交流才能可長可久。

至於前代主席林榮德以個人名義出席，行前黨中央是否交換意見？江啟臣表示，林榮德是台商，就算這次交流氛圍受到影響的情況之下，還是有很多企業界人士關心兩岸發展，他們參與論壇並表達聲音，這是相當合理的事情。

江啟臣重申，我們傳達給大陸的都是善意，包括林榮德以個人身分參加，此時此刻我們要傳達兩岸關係未來發展交流的善意，大家秉持善意，未來就比較能夠避免發生這類事情。

(中時 )