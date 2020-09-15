日片《太陽之家》以長渕剛飾演的木匠工頭川崎信吾為主角，將固執卻愛家的丈夫、風趣又不失威嚴的父親、既嚴格又總是默默關心的師父，呈現他對家庭羈絆的掙扎和堅持。長渕剛片中與妻子美沙希（飯島直子 飾）、女兒柑奈（山口麻友 飾）、徒弟高史（永山瑛太 飾）互動暖心，高史卻對師父將還是孩子的龍生帶回家照顧感到不安，擔心師傅「父愛氾濫」，傷害到真正的家人，也有些嫉妒龍生。

《太陽之家》海報。（天馬行空提供）

相較於戲中的矛盾，戲外的瑛太和長渕剛交情好到如兄如父。瑛太稱自己拍攝第一天便被「師父」邀請去吃麵，瑛太甚至浪漫病發作，玩笑告訴長渕剛自己在月球買了一畝地要送給他，讓長渕剛感動回應：「以後看月亮就會記起有一畝地是瑛太送我的，害我都想『私奔到月球』了！」

瑛太在小學時就接觸到長渕剛的音樂和戲劇作品，他表示：「長渕剛的音樂開啟我學吉他的興趣，後來學會了、唱長渕剛的歌，心中脆弱時也振作起來，是我重要精神支柱！」他坦言「看到長渕剛，真的很有見到父親的感覺，外表堅固、內在柔情！」卻比誰都柔軟。《太陽之家》將於9月25日在台上映。

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