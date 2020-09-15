2015年曾幫助勇士奪冠、現年37歲的巴波沙，透過網路宣布退役，結束自己的球員生涯，不過巴波沙立即加入勇士教練團，擔任球員指導教練。

出生於巴西的巴波沙，19歲就已成為巴西的職業球員，2003年報名參加NBA選秀會，首輪第28順位加盟馬刺，但隨即被交易至鳳凰城，從太陽展開NBA生涯，2010年轉戰暴龍，2012年改披溜馬與塞爾提克戰袍，2014年回到老東家太陽，該年9月加入太陽，2015年拿到職業生涯第一座NBA總冠軍。

2016年7月巴波沙第三次落腳鳳凰城，雙方簽了1年合約，2017年離開NBA，回到巴西闖蕩的巴波沙，雖然沒有放棄回到NBA的希望，可惜總是事與願違，尤其本季受到新冠肺炎疫情干擾，依舊沒有球隊伸出橄欖枝，因此巴波沙徹底絕了希望，今日正式宣布退役。

巴波沙的NBA生涯打了850場例行賽，2007年拿到年度最佳第六人，場均10.6分、2籃板、2.1助攻，效力於勇士的兩個球季，場均6.7分、1.6籃板、1.4助攻。

巴波沙在決定退役之後，勇士立刻宣布聘請巴波沙擔任球隊助理教練，協助總教練科爾訓練球員，而勇士的官方推特也寫著「歡迎回家！巴波沙！」

(中時 )